Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 13 липня

Люди на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 13 липня, погода в Одесі буде спекотною та сухою. Опадів синоптики не передбачають. Температура вдень може піднятись до +34 °C, а морська вода прогріється до +26 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +24...+26 °C, вдень +32...+34 °C.

Температура морської води +25...+26 °C.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +21...+26 °C, вдень +32...+37 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 13 липня

В Україні сьогодні, 13 липня, погода не зміниться. Лище на Сумщині та Харківщині стане прохолодніше. В цих областях, а також на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30... +34 °C.

На решті території України — сильна спека, протягом дня +35... +40 °C, у південній частині +38... +42 °C. Вітер в Україні східний та південно-східний, пориви незначні.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.