Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 13 липня

Температура не спадатиме — синоптики про погоду в Одесі на сьогодні
У суботу, 13 липня, погода в Одесі буде спекотною та сухою. Опадів синоптики не передбачають. Температура вдень може піднятись до +34 °C, а морська вода прогріється до +26 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +24...+26 °C, вдень +32...+34 °C.
- Температура морської води +25...+26 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +21...+26 °C, вдень +32...+37 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Сьогодні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні 13 липня
В Україні сьогодні, 13 липня, погода не зміниться. Лище на Сумщині та Харківщині стане прохолодніше. В цих областях, а також на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30... +34 °C.
На решті території України — сильна спека, протягом дня +35... +40 °C, у південній частині +38... +42 °C. Вітер в Україні східний та південно-східний, пориви незначні.
Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.
Читайте Новини.LIVE!