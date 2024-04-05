Погода в Украине на выходные 6 и 7 апреля

Женщина в дождь идет по улице. Фото: Новости.LIVE/ Игорь Кузнецов

Погода в Украине в выходные, 6 и 7 апреля, будет теплой и дождливой. Температура будет колебаться в пределах +14...+22°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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После легкого похолодания на выходных тепло вернется, но периодически будут идти дожди. Ветер утихнет, солнце будет согревать все вокруг, а грозы будут подчеркивать, что весна в самом разгаре.

Погода в Украине на выходных 6 и 7 апреля

По словам Диденко, 6 апреля на севере, западе и в центре страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха составит от +14 до +19 °C.

По прогнозу синоптика, 7 апреля дожди переместятся на юг страны и восточные области, а также задержатся утром в Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. В западных, северных и большинстве центральных областей будет солнечно. Температура воздуха в течение дня будет варьироваться от +16 до +22 °C.

Погода в Украине 6 апреля в 15:00. Фото: Meteopost

Погода в Киеве на выходных 6 и 7 апреля

В Киеве в субботу пройдет дождь, возможны грозы, особенно во второй половине дня. В воскресенье дожди продолжатся до утра, но в течение дня 7 апреля они прекратятся, и небо прояснится. Температура воздуха в столице в выходные будет около +15 до +17 °C.

"В Киеве в субботу пройдет дождь, местами с грозой. Большая вероятность во второй половине дня, поэтому долго бодрствуйте, можно поспать в машине или потом в обед)) быстренько выбирайтесь куда-то к дождю", — заявила синоптик.

Погода в Украине 7 апреля в 15:00. Фото: Meteopost

Напомним, что африканская пыль из пустыни Сахара достигнет территории Европы, в частности, северо-западной части Украины в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что в Киеве зафиксировали сразу четыре температурных рекорда 2 апреля.