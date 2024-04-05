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Вихідні з гуркотом — народний синоптик Діденко розповіла, яка погода буде на вихідних

5 квітня 2024 13:15
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на вихідні 6 та 7 квітня
Жінка у дощ іде вулицею. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні на вихідних, 6 та 7 квітня, буде теплою та дощовою. Температура коливатиметься у межах +14...+22 °C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко в Telegram.

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Після легкого похолодання, на вихідних тепло повернеться, але періодично будуть йти дощі. Вітер вщухне, сонце зігріватиме все навколо, а грози підкреслюватимуть, що весна в самому розпалі.

Погода в Україні на вихідних 6 та 7 квітня 

За словами Діденко, 6-го квітня на півночі, заході та в центрі країни очікуються короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачається. Денна температура повітря складе від +14 °C до +19 °C.

За прогнозом синоптика, 7-го квітня дощі перемістяться на південь країни та східні області, а також затримаються вранці у Черкаській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У західних, північних та більшості центральних областей буде сонячно. Температура повітря протягом дня варіюватиметься від +16 до +22 °C.

Погода в Україні 6 квітня о 15:00. Фото: Meteopost
Погода в Україні 6 квітня о 15:00. Фото: Meteopost

Погода в Києві на вихідних 6 та 7 квітня 

У Києві у суботу пройде дощ, можливі грози, особливо у другій половині дня. У неділю дощі триватимуть до ранку, але протягом дня 7 квітня вони припиняться, і небо проясниться. Температура повітря в столиці вихідними буде близько +15 до +17 °C.

"У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою. Більша ймовірність у другій половині дня, тому довго не спіть, можна поспати в машині чи потім в обід)) швиденько вибирайтеся кудись до дощу", — заявила синоптик.

Вихідні з гуркотом — народний синоптик Діденко розповіла, яка погода буде на вихідних - фото 2
Погода в Україні 7 квітня о 15:00. Фото: Meteopost

Нагадаємо, що африканський пил із пустелі Сахара досягне території Європи, зокрема, північно-західної частини України найближчими днями.

Раніше ми писали, що у Києві зафіксували відразу чотири температурні рекорди 2 квітня.

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