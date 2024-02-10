Погода в Украине в субботу, 10 февраля — в каких областях будет тепло, а в каких сильные морозы

Женщины укутываются в теплую одежду от сильного мороза. Фото: Tengrinews.kz

Погода в Украине 10 февраля будет испытывать украинцев температурными колебаниями — кому-то повезет и будет тепло до +19 °C, а кого-то будет сковывать мороз — до -8 °C. Также синоптики предупреждают о сильных дождях со снегом в Киевской, Черкасской, Черниговской и других областях, а также опасности гололеда и гололедицы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 февраля

Укргидрометцентр прогнозирует, что сегодня, 10 февраля, в Карпатах и Закарпатье ожидается сильный дождь, который будет падать со снегом на северо-востоке, а также ночью в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Кроме того, синоптики предупреждают об гололеде, гололедице и местах налипания мокрого снега. Осадков не прогнозируется только в южных областях.

Ветер южных направлений со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью на севере, востоке, в Полтавской и Черкасской областях -3...+2 °C, в Сумской и Черниговской — -3...-8 °C, на остальной территории +3...+8 °C;

днем на северо-востоке около 0 °C, в Киевской и Житомирской областях +1...+6 °C, на остальной территории +7...+12 °C, в Закарпатской, юге Одесской областей и в Крыму до +16 °C;

в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +1...+3 °C.

Прогноз погоды в Украине 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о сильном дожде в Карпатах и Закарпатье в субботу, 10 февраля. Также в ряде областей ожидается гололед и гололедица, а именно:

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Луганской,

Житомирской,

Киевской,

Черкасской.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в прогнозе.

Прогноз опасных явлений погоды в Украине 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, ожидается повышение уровней воды на реках Закарпатской области 9-11 февраля, а 9-12 февраля — на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приурочном участке Припяти в зоне ЧАЭС и реках суббассейна Десны Киевской, Черниговской, Сумской областей. Верхнем Днепре (в пределах страны), а также на устьевом участке Десны в Киевской области.

На притоках Припяти в Волынской, Ровенской и Житомирской областях, а также на реках суббассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях и в верховье Стира прогнозируется повышение уровня воды 10-13 февраля.

9-11 февраля увеличится количество воды на реках бассейна Днестра в пределах Львовской области, на реке Вишня (суббассейн Сяна), в высокогорье Карпат, на реках суббассейна Прута.

Прогноз угрозы подтопления в Украине 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 февраля

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует сегодня, 10 февраля, влажную погоду с дождями и мокрым снегом на севере. Лишь юг не будет страдать от осадков.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, на крайнем севере -3...-5 °C, на юге и западе +1...+8 °C;

днем на юге Одесской области до +19 °C, на юге и западе +4...+11 °C, на северо-востоке -1...+2 °C, на крайнем юге, в Закарпатской и Черновецкой областях +12. ..+19 °C;

в Киеве днем +3 °C.

"Февраль всегда отличался очень активной, нестабильной погодой — потому что переходный от зимы к весне) Так вот. 11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится", — добавила Диденко.

Атмосферные фронты над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Киевской области было зафиксировано несколько новых температурных рекордов от 4 февраля. В одном из городков региона температура воздуха составила +10.6 °C.

Также мы сообщали, какой будет погода в Одессе и области в эти выходные 10-11 февраля. Существенных осадков не ожидается.