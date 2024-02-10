Погода в Україні у суботу, 10 лютого — в яких областях буде тепло, а в яких сильні морози

Жінки вкутуються в теплий одяг від сильного морозу. Фото: Tengrinews.kz

Погода в Україні 10 лютого випробовуватиме українців температурними коливаннями — комусь пощастить і буде тепло до + 19 °C, а когось скує мороз — до -8 °C. Також синоптики попереджають про сильні дощі зі снігом у Київській, Черкаській, Чернігівській та інших областях, а також небезпеку ожеледі та ожеледиці.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 лютого

Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні, 10 лютого, в Карпатах та на Закарпатті очікується значний дощ, який падатиме зі снігом на північному сході, а також вночі в Черкаській, Київській та Житомирській областях. Крім того, синоптики попереджають про ожеледь, ожеледицю та подекуди налипання мокрого снігу. Опадів не прогнозують лише в південних областях.

Вітер південних напрямків зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі на півночі, сході, у Полтавській та Черкаській області -3...+2 °C, у Сумській та Чернігівській — -3...-8 °C, на решті території +3...+8 °C;

вдень на північному сході близько 0 °C, у Київській та Житомирській областях +1...+6 °C, на решті території +7...+12 °C, у Закарпатській, півдні Одеської областей та в Криму до +16 °C;

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Прогноз погоди в Україні 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сильний дощ в Карпатах та на Закарпатті в суботу, 10 лютого. Також в низці областей очікується ожеледь та ожеледиця, а саме:

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Луганській,

Житомирській,

Київській,

Черкаській.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", — йдеться у прогнозі.

Прогноз небезпечних погодних явищ в Україні 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, очікується підвищення рівнів води на річках Закарпатської області 9-11 лютого, а 9-12 лютого — на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті в зоні ЧАЕС та річках суббасейну Десни Київської, Чернігівської, Сумської областей, на Верхньому Дніпрі (в межах країни), а також на пригирловій ділянці Десни на Київщині.

На притоках Прип'яті в Волинській, Рівненській та Житомирській областях, а також на річках суббасейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях й у верхів'ї Стира прогнозується підвищення рівнів води 10-13 лютого.

9-11 лютого збільшиться кількість води на річках басейну Дністра в межах Львівської області, на річці Вишня (суббасейн Сяну), у високогір'ї Карпат, на річках суббасейну Прута.

Прогноз загрози підтоплень в Україні 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 лютого

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує сьогодні, 10 лютого, вологу погоду з дощами та мокрим снігом на півночі. Лише південь не потерпатиме від опадів.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °C, на крайній півночі -3...-5 °C, на півдні та заході +1...+8 °C;

вдень на півдні Одеської області до +19 °C, на півдні та заході +4...+11 °C, на північному сході -1...+2 °C, на крайньому півдні, в Закарпатській та Чернівецькій областях +12...+19 °C;

у Києві вдень +3 °C

"Лютий завжди відзначався дуже активною, нестабільною погодою — бо ж перехідний від зими до весни) Так ось. 11-го лютого опади в більшості областей України припиняться, температура повітря відчутно підвищиться", — додала Діденко.

Атмосферні фронти над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Київській області зафіксували декілька нових температурних рекордів від 4 лютого. В одному з містечок регіону температура повітря сягнула +10.6 °C.

Також ми повідомляли, якою буде погода в Одесі та області на цих вихідних 10-11 лютого. Істотних опадів не очікується.