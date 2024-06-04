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Будет бушевать непогода — в Укргидрометцентре предупредили о сильных ливнях, граде и порывах ветра

4 июня 2024 19:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 июня, от Укргидрометцентра
Ливень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 5 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях будет бурлить непогода. Речь идет о ливнях, граде и сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 июня

Кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.

Ветер будет юго-западный, а в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается +13...+18 °С, в юго-восточной части до +22 °С. Днем в западных, северных и Винницкой областях +21...+26 °С, а на остальной территории +27...+32 °С. В Крыму температура воздуха повысится до +35 °С. На высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.

Прогноз погоды в Украине 5 июня.
Прогноз погоды в Украине 5 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 5 июня

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +13...+18 °С, днем +21...+26 °С;
  • в Киеве ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.

Также в городе ожидается дождь. Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 5 июня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 5 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, днем 4 июня в Киеве был мощный ливень вместе с градом. В результате рельсы на Оболони и Автозаводская улица оказались подтопленными. Усложнено движение транспорта.

Также синоптики прогнозируют шторм в Одессе в ночь на 5 июня. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

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