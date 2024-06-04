Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 июня, от Укргидрометцентра

Будет бушевать непогода — в Укргидрометцентре предупредили о сильных ливнях, граде и порывах ветра
Погода в Украине завтра, 5 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях будет бурлить непогода. Речь идет о ливнях, граде и сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 5 июня
Кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов Левобережья местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь ночью на юго-востоке, днем на юге страны без осадков.
Ветер будет юго-западный, а в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается +13...+18 °С, в юго-восточной части до +22 °С. Днем в западных, северных и Винницкой областях +21...+26 °С, а на остальной территории +27...+32 °С. В Крыму температура воздуха повысится до +35 °С. На высокогорье Карпат ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С.
Погода по Киевской области 5 июня
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +13...+18 °С, днем +21...+26 °С;
- в Киеве ночью +15...+17 °С, днем +24...+26 °С.
Также в городе ожидается дождь. Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, днем 4 июня в Киеве был мощный ливень вместе с градом. В результате рельсы на Оболони и Автозаводская улица оказались подтопленными. Усложнено движение транспорта.
Также синоптики прогнозируют шторм в Одессе в ночь на 5 июня. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
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