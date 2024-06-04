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Вируватиме негода — в Укргідрометцентрі попередили про сильні зливи, град та пориви вітру

4 червня 2024 19:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 червня, від Укргідрометцентру
Злива в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 5 червня, очікується хмарною з проясненнями. У деяких областях вируватиме негода. Йдеться про зливи, град та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 червня

Короткочасні дощі, грози, вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише вночі на південному сході, вдень на півдні країни без опадів.

Вітер буде південно-західний, а у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується +13...+18 °С, у південно-східній частині до +22 °С. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях +21...+26 °С, а на решті території +27...+32 °С. В Криму температура повітря підвищиться до +35 °С. На високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °С, вдень +15...+20 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 червня
Прогноз погоди в Україні 5 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 5 червня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +13...+18 °С, вдень +21...+26 °С;
  • у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +24...+26 °С.

Також у місті очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області 5 червня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області 5 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, вдень, 4 червня, у Києві була потужна злива разом із градом. Внаслідок цього колії на Оболоні та Автозаводська вулиця опинились підтопленими. Ускладнено рух транспорту.

Також синоптики прогнозують шторм в Одесі уночі проти 5 червня. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.

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