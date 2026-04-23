Магнитные бури 23 апреля: прогноз солнечной активности на четверг

В четверг, 23 апреля, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за приближения магнитной бури средней интенсивности. На Солнце зафиксировали несколько вспышек средней силы.

Об этом сообщили ученые NOAA, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 23 апреля в Украине

По данным Центра прогнозирования космической погоды, солнечная активность в четверг достигнет показателя К-индекса 4. Такой уровень классифицируется как средняя магнитная буря. Специалисты British Geological Survey Geomagnetism отмечают, что хотя в последнее время скорость солнечного ветра держалась на фоновом уровне, а магнитосфера планеты оставалась спокойной, 23 апреля ситуация ухудшится.

Для облегчения своего состояния в этот период эксперты советуют метеозависимым прежде всего обратить внимание на водный баланс и рацион. Стоит ограничить употребление крепкого кофе, чая, алкоголя и жирной пищи, отдавая предпочтение травяным отварам и чистой воде.

Очень важно высыпаться. Сон должен длиться не менее 7-8 часов. Также лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок - подойдут умеренные прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Метеозависимым людям, которые имеют хронические заболевания, необходимо держать под рукой назначенные врачом препараты, поскольку в дни магнитных бурь риск обострений возрастает.

