Восемь вспышек на Солнце: как повлияют магнитные бури на здоровье украинцев

Дата публикации 23 апреля 2026 14:51
Магнитные бури 23 апреля: прогноз солнечной активности на четверг
Влияние на самочувствие. Фото: коллаж Новини.LIVE

В четверг, 23 апреля, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за приближения магнитной бури средней интенсивности. На Солнце зафиксировали несколько вспышек средней силы.

Об этом сообщили ученые NOAA, передает Новини.LIVE.

Магнитные бури 23 апреля в Украине

По данным Центра прогнозирования космической погоды, солнечная активность в четверг достигнет показателя К-индекса 4. Такой уровень классифицируется как средняя магнитная буря. Специалисты British Geological Survey Geomagnetism отмечают, что хотя в последнее время скорость солнечного ветра держалась на фоновом уровне, а магнитосфера планеты оставалась спокойной, 23 апреля ситуация ухудшится.

null
Прогноз магнитных бурь 23-25 апреля. Фото: скриншот

Для облегчения своего состояния в этот период эксперты советуют метеозависимым прежде всего обратить внимание на водный баланс и рацион. Стоит ограничить употребление крепкого кофе, чая, алкоголя и жирной пищи, отдавая предпочтение травяным отварам и чистой воде.

Очень важно высыпаться. Сон должен длиться не менее 7-8 часов. Также лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок - подойдут умеренные прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.

Метеозависимым людям, которые имеют хронические заболевания, необходимо держать под рукой назначенные врачом препараты, поскольку в дни магнитных бурь риск обострений возрастает.

Новини.LIVE писали о прогнозе погоды в Украине до конца этой недели. Синоптики предупредили, что в стране будет бушевать циклон, который принесет заморозки, дожди и штормовой порывистый ветер.

Синоптик Наталья Птуха предупредила, что в Украину зайдет арктический ветер. Она объяснила, когда придет теплая весна и закончится холод.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

