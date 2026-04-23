Магнітні бурі 23 квітня: прогноз сонячної активності на четвер

Вплив на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У четвер, 23 квітня, метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття через наближення магнітної бурі середньої інтенсивності. На Сонці зафіксували кілька спалахів середньої сили.

Про це повідомили вчені NOAA, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 23 квітня в Україні

За даними Центру прогнозування космічної погоди, сонячна активність у четвер сягне показника К-індексу 4. Такий рівень класифікується як середня магнітна буря. Фахівці British Geological Survey Geomagnetism зазначають, що хоча останнім часом швидкість сонячного вітру трималася на фоновому рівні, а магнітосфера планети залишалася спокійною, 23 квітня ситуація погіршиться.

Прогноз магнітних бур 23-25 квітня. Фото: скриншот

Для полегшення свого стану в цей період експерти радять метеозалежним насамперед звернути увагу на водний баланс та раціон. Варто обмежити вживання міцної кави, чаю, алкоголю та жирної їжі, надаючи перевагу трав'яним відварам і чистій воді.

Дуже важливо висипатися. Сон має тривати не менше 7–8 годин. Також краще відмовитися від надмірних фізичних навантажень — підійдуть помірні прогулянки на свіжому повітрі та контрастний душ.

Метеозалежним людям, які мають хронічні захворювання, необхідно тримати під рукою призначені лікарем препарати, оскільки в дні магнітних бур ризик загострень зростає.

