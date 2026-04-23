КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Погода Вісім спалахів на Сонці: як вплинуть магнітні бурі на здоров'я українців

Вісім спалахів на Сонці: як вплинуть магнітні бурі на здоров'я українців

Дата публікації: 23 квітня 2026 14:51
Магнітні бурі 23 квітня: прогноз сонячної активності на четвер
Вплив на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У четвер, 23 квітня, метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття через наближення магнітної бурі середньої інтенсивності. На Сонці зафіксували кілька спалахів середньої сили.

Про це повідомили вчені NOAA, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 23 квітня в Україні

За даними Центру прогнозування космічної погоди, сонячна активність у четвер сягне показника К-індексу 4. Такий рівень класифікується як середня магнітна буря. Фахівці British Geological Survey Geomagnetism зазначають, що хоча останнім часом швидкість сонячного вітру трималася на фоновому рівні, а магнітосфера планети залишалася спокійною, 23 квітня ситуація погіршиться.

Прогноз магнітних бур 23-25 квітня. Фото: скриншот

Для полегшення свого стану в цей період експерти радять метеозалежним насамперед звернути увагу на водний баланс та раціон. Варто обмежити вживання міцної кави, чаю, алкоголю та жирної їжі, надаючи перевагу трав'яним відварам і чистій воді.

Дуже важливо висипатися. Сон має тривати не менше 7–8 годин. Також краще відмовитися від надмірних фізичних навантажень — підійдуть помірні прогулянки на свіжому повітрі та контрастний душ.

Читайте також:

Метеозалежним людям, які мають хронічні захворювання, необхідно тримати під рукою призначені лікарем препарати, оскільки в дні магнітних бур ризик загострень зростає.

Новини.LIVE писали про прогноз погоди в Україні до кінця цього тижня. Синоптики попередили, що в країні вируватиме циклон, який принесе заморозки, дощі та штормовий рвучкий вітер. 

Синоптик Наталія Птуха попередила, що в Україну зайде арктичний вітер. Вона пояснила, коли прийде тепла весна і закінчиться холод.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
