Магнитные бури 9 декабря — метеозависимых предупредили об опасности

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 9 декабря, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G2. Учитывая это метеозависимым стоит сегодня позаботиться о самочувствии и здоровье.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Мужчина плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 9 декабря

Сегодня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю), три вспышки Класса М, одна вспышка класса Х1,1.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от незначительного до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 9 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

Количество солнечных пятен — 51.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури действительно могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

Украинские синоптики обнародовали прогноз на начало зимы и объяснили, придут ли морозы уже в декабре.

Также синоптики назвали ориентировочные сроки, когда в Украине ожидать снегопады.