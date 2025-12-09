Відео
Вісімнадцять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур

9 грудня 2025 13:08
Людмила Войтюк - Редактор
Магнітні бурі 9 грудня — метеозалежних попередили про небезпеку
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
У вівторок, 9 грудня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G2. З огляду на це метеозалежним варто сьогодні подбати про самопочуття та здоров'я.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 9 грудня
Чоловік погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 9 грудня

Сьогодні на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 14 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю), три спалахи Класу М, один спалах класу Х1,1.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від незначного до сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу. 

Сонячна активність на 9 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 50%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 51.
Магнітні бурі на 9 грудня 2025
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі дійсно можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні можливі наслідки магнітних бур: 

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Українські синоптики оприлюднили прогноз на початок зими та пояснили, чи прийдуть морози вже у грудні.

Також синоптики назвали орієнтовні терміни, коли в Україні очікувати снігопади.

магнітні бурі головний біль погода в Україні метеозалежність погане самопочуття
Реклама

