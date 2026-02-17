Магнитные бури 17 февраля - подробный прогноз от синоптиков

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

На 17 февраля 2026 года астрофизики предварительно прогнозируют магнитные бури уровня G1-G2, то есть бурю слабой или умеренной силы. Самые заметные колебания, по расчетам, могут прийтись на вторую половину дня и ночь, а пиковые значения будут длиться от нескольких часов до целых суток.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные от Meteoagent.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 17 февраля — как они себя проявляют

Обычно в такие периоды чаще жалуются на головную боль или усиление мигрени, усталость и общую слабость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием, раздражительность и перепады настроения, головокружение и снижение концентрации.

Магнитные бури. Фото: скриншот

У части людей возможны неприятные ощущения со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности ощущение сердцебиения или колебания артериального давления, а также дискомфорт в мышцах и суставах.

Прогноз магнитных бурь с 11 по 19 февраля. Фото: скриншот

Во время магнитных бурь специалисты обычно советуют метеочувствительным людям внимательнее относиться к режиму дня. В такие дни, как правило, рекомендуют поддерживать привычный график отдыха, пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи. Не употребляйте много кофеина и алкоголя.

Напомним, синоптики прогнозируют сегодня в Украине метели и крепкие морозы в нескольких областях Украины.

Также читайте, почему в Украине стали реже появляться снегири и где они живут.