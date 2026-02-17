Магнітні бурі 17 лютого — детальний прогноз від синоптиків

Погане самопочуття у жінки. Фото: Pexels

На 17 лютого 2026 року астрофізики попередньо прогнозують магнітні бурі рівня G1–G2, тобто бурю слабкої або помірної сили. Найпомітніші коливання, за розрахунками, можуть припасти на другу половину дня та ніч, а пікові значення триватимуть від кількох годин до цілої доби.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Meteoagent.

Магнітні бу рі 17 лютого — як вони себе проявляють

Зазвичай у такі періоди частіше скаржаться на головний біль або посилення мігрені, втому й загальну слабкість, сонливість або, навпаки, труднощі із засинанням, дратівливість і перепади настрою, запаморочення та зниження концентрації.

Магнітні бурі. Фото: скриншот

У частини людей можливі неприємні відчуття з боку серцево-судинної системи, зокрема відчуття серцебиття чи коливання артеріального тиску, а також дискомфорт у м'язах і суглобах.

Прогноз магнітних бур з 11 до 19 лютого. Фото: скриншот

Під час магнітних бур фахівці зазвичай радять метеочутливим людям уважніше ставитися до режиму дня. У такі дні, як правило, рекомендують підтримувати звичний графік відпочинку, пити достатньо води та не пропускати прийоми їжі. Не вживайте багато кофеїну та алкоголю.

