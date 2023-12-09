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Все покроется льдом — синоптики назвали три опасных области

9 декабря 2023 06:21
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в субботу, 9 декабря — какие области под угрозой гололеда
Деревья покрылись гололедицей. Фото: Srdjan Zivulovic
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 9 декабря, ударит морозами, местами снегом и дождями. Также синоптики предупреждают об опасности на востоке, в частности в Харьковской, Днепропетровской и других областях, где ожидают налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха сегодня ожидается до -10 ° C ночью и до +1 ° C днем, но не повсюду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега в Харьковской области и гололедице в Днепропетровской, Донецкой и Луганской сегодня, 9 декабря. Также будьте осторожны на дорогах, ведь их снова укроет гололедица. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 9 декабря, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 9 декабря, на северо-востоке страны выпадет снег, 3а на юго-востоке — дождь и мокрый снег.

Также на дорогах будет гололедица в большинстве областей, на западе и севере ночью и утром выглянут туманы.

Карта погоды в Украине сегодня, 9 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер северо-восточного направления, а в западных областях — юго-восточного, скорость которого 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -2...-7 °C, в Карпатах до -10 °C, днем -4...+1 °C;
  • на юге ночью и днем 0...+5 °C, в Крыму +4...+9 °C.
  • в Киеве ночью -3...-5 °C, днем -1...-3 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 декабря

"Внизу — прогностическая диаграмма для Киева. И если посмотреть на температуру воздуха, видно, что с 11 декабря начинается оттепель. Потепление. Осадки периодические будут, но мокрый снег или дожди... Оттепель коснется практически всех областей Украины", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

Прогностическая диаграмма для Киева
Прогностическая диаграмма Киева. Фото: facebook.com/tala.didenko

По ее словам, в Украине 9 декабря ожидается мороз. Только на юге будет плюсовая температура.

Температура воздуха:

  • ночью -4...-11 °C, в Киеве -5...-7 °C;
  • днем -1...-4 °C, в Киеве -1...-3 °C.

Также жителям восточных областей следует готовиться к снегу, а южанам — к дождю.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, как непогода и сильные морозы влияют на энергетику страны.

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