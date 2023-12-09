Погода в Украине в субботу, 9 декабря — какие области под угрозой гололеда

Все покроется льдом — синоптики назвали три опасных области
Погода в Украине в субботу, 9 декабря, ударит морозами, местами снегом и дождями. Также синоптики предупреждают об опасности на востоке, в частности в Харьковской, Днепропетровской и других областях, где ожидают налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха сегодня ожидается до -10 ° C ночью и до +1 ° C днем, но не повсюду.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Предупреждение от Укргидрометцентра
Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега в Харьковской области и гололедице в Днепропетровской, Донецкой и Луганской сегодня, 9 декабря. Также будьте осторожны на дорогах, ведь их снова укроет гололедица. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Погода в Украине 9 декабря
По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 9 декабря, на северо-востоке страны выпадет снег, 3а на юго-востоке — дождь и мокрый снег.
Также на дорогах будет гололедица в большинстве областей, на западе и севере ночью и утром выглянут туманы.
Ветер северо-восточного направления, а в западных областях — юго-восточного, скорость которого 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...-7 °C, в Карпатах до -10 °C, днем -4...+1 °C;
- на юге ночью и днем 0...+5 °C, в Крыму +4...+9 °C.
- в Киеве ночью -3...-5 °C, днем -1...-3 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 декабря
"Внизу — прогностическая диаграмма для Киева. И если посмотреть на температуру воздуха, видно, что с 11 декабря начинается оттепель. Потепление. Осадки периодические будут, но мокрый снег или дожди... Оттепель коснется практически всех областей Украины", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в Украине 9 декабря ожидается мороз. Только на юге будет плюсовая температура.
Температура воздуха:
- ночью -4...-11 °C, в Киеве -5...-7 °C;
- днем -1...-4 °C, в Киеве -1...-3 °C.
Также жителям восточных областей следует готовиться к снегу, а южанам — к дождю.
Напомним, что глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, как непогода и сильные морозы влияют на энергетику страны.
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