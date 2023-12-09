Погода в Україні в суботу, 9 грудня — які області під загрозою ожеледі

Дерева вкрились ожеледдю. Фото: Srdjan Zivulovic

Погода в Україні в суботу, 9 грудня, вдарить морозами, місцями снігом та дощами. Також синоптики попереджають про небезпеку на сході, зокрема в Харківській, Дніпропетровській та інших областях, де очікують налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря сьогодні очікується до -10 °C вночі, та до +1 °C вдень, але не всюди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу в Харківській області та ожеледь у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській сьогодні, 9 грудня. Також будьте обережні на дорогах, адже їх знову вкриє ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, в суботу, 9 грудня, на північному сході країни випаде сніг, 3а на південному сході — дощ та мокрий сніг.

Також на дорогах буде ожеледиця в більшості областей, на заході та півночі вночі й зранку визирнуть тумани.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер північно-східного напрямку, а в західних областях — південно-східного, швидкість якого 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...-7 °C, в Карпатах до -10 °C, вдень -4...+1°C;

на півдні вночі та вдень 0....+5 °C, в Криму +4...+9 °C.

у Києві вночі -3...-5 °C, вдень -1...-3 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 грудня

"Внизу — прогностична діаграма для Києва. І якщо подивитися на температуру повітря, видно, що з 11-го грудня розпочинається відлига. Потепління. Опади періодичні будуть, але мокрий сніг чи дощі... Відлига торкнеться практично всіх областей України", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогностична діаграма для Києва. Фото: facebook.com/tala.didenko

За її словами, в Україні, 9 грудня, очікується мороз. Лише на півдні буде плюсова температура.

Температура повітря:

вночі -4...-11 °C, у Києві -5...-7 °C;

вдень -1...-4 °C, у Києві -1...-3 °C.

Також мешканцям східних областей слід готуватися до снігу, а жителям півдня — до дощу.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, як негода та сильні морози впливають на енергетику країни.