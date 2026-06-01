Главная Погода Второй день лета: в Украине завтра пройдут сильные ливни

Второй день лета: в Украине завтра пройдут сильные ливни

Дата публикации 1 июня 2026 17:27
Погода на 2 июня: в Украине завтра пройдут сильные ливни
Люди прогуливаются на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 2 июня, большая часть Украины будет наслаждаться солнечной и теплой погодой, но жителям западных и юго-западных областей испортят планы дождевые облака. Кое-где возможны сильные ливни с кратковременными грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз от Укргидрометцентра.

Детальный прогноз погоды в Украине на вторник, 2 июня

В большинстве областей день пройдет без дождей. А вот жители запада и юго-запада страны будут иметь облачную и дождливую погоду 2 июня. Сильные ливни могут накрыть Закарпатскую и Одесскую области. Небо по всей стране время от времени будет затягивать переменной облачностью. Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока, а его скорость будет умеренной от 5 до 10 м/с.

Температурные показатели порадуют мягким летним легким теплом без изнуряющей жары. В ночное время столбики термометров по стране опустятся до +8...+13°C. Однако уже днем воздух быстро прогреется до вполне комфортных +18...+23°C.

Температурные показатели в Украине на 2 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве на 2 июня

В столице и в прилегающих районах погода будет сухой, хоть и с периодическими облаками на небе. Направление и скорость ветра здесь такие же, что и по территории страны: юго-восточный, 5-10 м/с.

Читайте также:

Для жителей Киевской области ночная температура составит +8...+13°C, а днем днем ожидается от +18°C до +23°C. Непосредственно в самом Киеве ночь будет немного прохладнее в пределах +8...+10°C, а днем солнце прогреет городские улицы до приятных +21...+23°C.

Ранее Новини.LIVE сообщали о прогнозе синоптика Наталки Диденко, что в Украине 2 июня ожидается солнечная и свежая погода. Сильной жары не будет.

Однако, уже к концу недели, Украину накроет сильная жара. В некоторых областях будет "парковая погода", которая принесет ливни и грозы.

