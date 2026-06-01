Погода на 2 червня: в Україні завтра пройдуть сильні зливи

Люди прогулюються на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 червня, більша частина України насолоджуватиметься сонячною і теплою погодою, але мешканцям західних та південно-західних областей зіпсують плани дощові хмари. Подекуди можливі сильні зливи з короткотривалими грозами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз від Укргідрометцентру.

Детальний прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 червня

У більшості областей день мине без дощів. А от жителі заходу та південного заходу країни матимуть хмарну та дощову погоду 2 червня. Сильні зливи можуть накрити Закарпатську та Одеську області. Небо по всій країні час від часу затягуватиме мінливою хмарністю. Вітер дутиме переважно з південного сходу, а його швидкість буде помірною від 5 до 10 м/с.

Температурні показники порадують м'яким літнім легким теплом без виснажливої спеки. У нічний час стовпчики термометрів по країні опустяться до +8...+13°C. Проте вже вдень повітря швидко прогріється до цілком комфортних +18...+23°C.

Температурні показники в Україні на 2 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві на 2 червня

У столиці та в прилеглих районах погода буде сухою, хоч і з періодичними хмарами на небі. Напрямок та швидкість вітру тут такі ж, що й по території країни: південно-східний, 5–10 м/с.

Для жителів Київської області нічна температура становитиме +8...+13°C, а вдень дня очікується від +18°C до +23°C. Безпосередньо в самому Києві ніч буде трохи прохолоднішою в межах +8...+10°C, а вдень сонце прогріє міські вулиці до приємних +21...+23°C.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про прогноз синоптика Наталки Діденко, що в Україні 2 червня очікується сонячна та свіжа погода. Сильної спеки не буде.

Проте, вже до кінця тижня, Україну накриє сильна спека. У деяких областях буде "парка погода", яка принесе зливи та грози.