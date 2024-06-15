Прогноз погоды в Украине на завтра, 16 июня, от Наталки Диденко

Ребенок спасается от жары под охлаждающей аркой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Украине 16 июня будет продолжать содержание циклона, который будет смещаться на восточные регионы. Несмотря на сильные дожди, в отдельных регионах будет наблюдаться аномальная жара.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Погода 16 июня от Наталки Диденко

По словам синоптика, завтра в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, иногда даже сильные ливни, шквалы и град.

Карта воздушных масс. Источник: Facebook Наталки Диденко

В западных регионах, Одесской и Винницкой областях без существенных осадков.

Температура воздуха в течение суток +20...+26 °С, во время дождей столбики термометров уменьшатся до +17...+19 °С, теплее всего будет в Луганской области: там воздух прогреется до +27...+30 °С.

В Киеве и области завтра дождь, температура воздуха — +20...+22 °С и +17...+20 °С во время дождей.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, в субботу, 15 июня, Киев снова накрыл сильный ливень, в результате чего на метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта.

В то же время в столице за последние сутки вода в Днепре возле города поднялась на восемь сантиметров, обновив в этом году свой рекордный уровень.