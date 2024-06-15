Прогноз погоды в Украине на завтра, 16 июня, от Наталки Диденко

Духота несмотря на ливень — синоптик Диденко рассказала, где завтра от жары нагреется асфальт
Погода в Украине 16 июня будет продолжать содержание циклона, который будет смещаться на восточные регионы. Несмотря на сильные дожди, в отдельных регионах будет наблюдаться аномальная жара.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Погода 16 июня от Наталки Диденко
По словам синоптика, завтра в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди, иногда даже сильные ливни, шквалы и град.
В западных регионах, Одесской и Винницкой областях без существенных осадков.
Температура воздуха в течение суток +20...+26 °С, во время дождей столбики термометров уменьшатся до +17...+19 °С, теплее всего будет в Луганской области: там воздух прогреется до +27...+30 °С.
В Киеве и области завтра дождь, температура воздуха — +20...+22 °С и +17...+20 °С во время дождей.
Напомним, в субботу, 15 июня, Киев снова накрыл сильный ливень, в результате чего на метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта.
В то же время в столице за последние сутки вода в Днепре возле города поднялась на восемь сантиметров, обновив в этом году свой рекордный уровень.
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