Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 червня, від Наталки Діденко

Задуха попри зливу — синоптик Діденко розповіла, де завтра від спеки нагріється асфальт
Погода в Україні 16 червня продовжуватиме утримувати циклон, який буде зміщуватися на східні регіони. Попри сильні дощі в окремих регіонах спостерігатиметься аномальна спека.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода 16 червня від Наталки Діденко
За словами синоптикині, завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град.
У західних регіонах, Одеській та Вінницькій областях без істотних опадів.
Температура повітря протягом доби +20...+26°С градусів, під час дощів стовпчики термометрів зменшаться до +17...+19°С градусів, найтепліше буде на Луганщині: там повітря прогріється до +27...+30°С.
У Києві та області завтра дощитиме, температура повітря — +20...+22°С , та +17...+20°С під час дощів.
Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ знову накрила сильна злива, внаслідок чого на метро "Олімпійська" зірвало частину асфальту.
Водночас у столиці за останню добу вода в Дніпрі біля міста піднялася на вісім сантиметрів, оновивши цьогоріч свій рекордний рівень.
Читайте Новини.LIVE!