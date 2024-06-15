Прогноз погоди в Україні на завтра, 16 червня, від Наталки Діденко

Дитина рятується від спеки під охолоджувальною аркою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні 16 червня продовжуватиме утримувати циклон, який буде зміщуватися на східні регіони. Попри сильні дощі в окремих регіонах спостерігатиметься аномальна спека.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град.

Карта повітряних мас. Джерело: Facebook Facebook Наталки Діденко

У західних регіонах, Одеській та Вінницькій областях без істотних опадів.

Температура повітря протягом доби +20...+26°С градусів, під час дощів стовпчики термометрів зменшаться до +17...+19°С градусів, найтепліше буде на Луганщині: там повітря прогріється до +27...+30°С.

У Києві та області завтра дощитиме, температура повітря — +20...+22°С , та +17...+20°С під час дощів.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ знову накрила сильна злива, внаслідок чого на метро "Олімпійська" зірвало частину асфальту.

Водночас у столиці за останню добу вода в Дніпрі біля міста піднялася на вісім сантиметрів, оновивши цьогоріч свій рекордний рівень.