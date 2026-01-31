Видео
Зафиксированы очередные вспышки — чего ожидать метеозависимым

Зафиксированы очередные вспышки — чего ожидать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 14:41
Магнитные бури 31 января — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в субботу, 31 января, не ожидаются на Земле. В то же время на Солнце зафиксировано несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 31 января

За прошедшие сутки солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек класса С, которые существенно не влияют на Землю.

Геомагнитное поле от тихого до нестабильного уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек М.

Магнітні бурі 31 січня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 31 января:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 24

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, но важно понимать, что это не опасно само по себе и не является болезнью. Реакция зависит от индивидуальной чувствительности организма.

Чаще всего люди жалуются на головную боль, ощущение давления в голове, головокружение, общую слабость или усталость. Может появляться сонливость или, наоборот, проблемы со сном. У некоторых меняется настроение — возникает раздражительность, тревожность, сложнее сосредоточиться. Люди с колебаниями артериального давления или сердечно-сосудистыми проблемами иногда замечают учащенное сердцебиение или нестабильное давление.

Считается, что во время магнитных бурь меняется тонус сосудов и работа нервной системы, из-за чего организму сложнее адаптироваться к нагрузкам. Именно поэтому реакция чаще проявляется в периоды стресса, недосыпа или переутомления.

Напомним, любителям космических путешествий предлагают забронировать отпуск на Луне. Стартап из Калифорнии обещает открыть отель до 2032 года.

Ранее человечество зафиксировало вспышку высокой энергии из одного из самых отдаленных регионов Вселенной.


Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
