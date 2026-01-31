Магнітні бурі 31 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у суботу, 31 січня, не очікуються на Землі. Водночас на Сонці зафіксовано декілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 31 січня

Упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Геомагнітне поле від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М.

Сонячна активність на 31 січня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 24

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, але важливо розуміти, що це не небезпечно саме по собі і не є хворобою. Реакція залежить від індивідуальної чутливості організму.

Найчастіше люди скаржаться на головний біль, відчуття тиску в голові, запаморочення, загальну слабкість або втому. Може з’являтися сонливість або, навпаки, проблеми зі сном. У деяких змінюється настрій — виникає дратівливість, тривожність, складніше зосередитись. Люди з коливаннями артеріального тиску або серцево-судинними проблемами інколи помічають прискорене серцебиття чи нестабільний тиск.

Вважається, що під час магнітних бур змінюється тонус судин і робота нервової системи, через що організму складніше адаптуватися до навантажень. Саме тому реакція частіше проявляється у періоди стресу, недосипу або перевтоми.

