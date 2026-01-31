Відео
Зафіксовано чергові спалахи -- чого очікувати метеозалежним

Зафіксовано чергові спалахи -- чого очікувати метеозалежним

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 14:41
Магнітні бурі 31 січня — чого очікувати метеозалежним сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітні бурі у суботу, 31 січня, не очікуються на Землі. Водночас на Сонці зафіксовано декілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 31 січня

Упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося сім спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Геомагнітне поле від тихого до нестабільного рівня, а сонячна активність — низькою з невеликою ймовірністю спалахів М.

Магнітні бурі 31 січня
Сонячна активність на 31 січня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 24

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, але важливо розуміти, що це не небезпечно саме по собі і не є хворобою. Реакція залежить від індивідуальної чутливості організму.

Найчастіше люди скаржаться на головний біль, відчуття тиску в голові, запаморочення, загальну слабкість або втому. Може з’являтися сонливість або, навпаки, проблеми зі сном. У деяких змінюється настрій — виникає дратівливість, тривожність, складніше зосередитись. Люди з коливаннями артеріального тиску або серцево-судинними проблемами інколи помічають прискорене серцебиття чи нестабільний тиск.

Вважається, що під час магнітних бур змінюється тонус судин і робота нервової системи, через що організму складніше адаптуватися до навантажень. Саме тому реакція частіше проявляється у періоди стресу, недосипу або перевтоми.

Нагадаємо, поціновувачам космічних подорожей пропонують забронювати відпустку на Місяці. Стартап із Каліфорнії обіцяє відкрити готель до 2032 року.

Раніше людство зафіксувало спалах високої енергії з одного з найвіддаленіших регіонів Всесвіту.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
