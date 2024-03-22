Магнитные бури в Украине сегодня, 22 марта — что говорят астросиноптики

Угроза неизбежна — прогноз магнитных бурь 22 марта
В пятницу, 22 марта, Землю покроют слабые магнитные бури. Земная магнитосфера находится в предвозбужденном состоянии, а за последние сутки солнечная активность была высокой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 22 марта
В течение 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М7. Такие вспышки очень вредны для людей. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет оставаться низкой.
Солнечная активность 22 марта
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 44.
Как метеозависимым избежать вреда от магнитных бурь
Влияние таких космических явлений, как магнитные бури, наносит опасный вред человеческому организму, образуя риски проявления таких опасностей, как сердечно-сосудистых пороков. Поэтому, чтобы спастись от их влияния на свое здоровье и самочувствие, рекомендуем выполнять следующие рекомендации:
- не злоупотребляйте жирным, жареным и острым, добавьте в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
- откажитесь на определенные дни от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай;
- чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;
- не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.
А также учёные показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.
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