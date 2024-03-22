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Угроза неизбежна — прогноз магнитных бурь 22 марта

22 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 22 марта — что говорят астросиноптики
Женщина страдает от мигрени из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 22 марта, Землю покроют слабые магнитные бури. Земная магнитосфера находится в предвозбужденном состоянии, а за последние сутки солнечная активность была высокой.

Об этом информирует Meteoprog.

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В течение 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М7. Такие вспышки очень вредны для людей. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет нестабильным, а солнечная активность будет оставаться низкой.

Солнечная активность 22 марта

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 44.
Космическая угроза неизбежна — прогноз магнитных бурь 22 марта
Девушка страдает от серьезного проявления мигрени из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как метеозависимым избежать вреда от магнитных бурь

Влияние таких космических явлений, как магнитные бури, наносит опасный вред человеческому организму, образуя риски проявления таких опасностей, как сердечно-сосудистых пороков. Поэтому, чтобы спастись от их влияния на свое здоровье и самочувствие, рекомендуем выполнять следующие рекомендации:

  • не злоупотребляйте жирным, жареным и острым, добавьте в меню сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • откажитесь на определенные дни от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай;
  • чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение;
  • не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также учёные показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.

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