Магнітні бурі в Україні сьогодні, 22 березня — що кажуть астросиноптики

Загроза неминуча — прогноз магнітних бур 22 березня
В п'ятницю, 22 березня, Землю накриють слабкі магнітні бурі. Земна магнітосфера знаходиться в передзбудженому стані, а за останню добу сонячна активність була високою.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 22 березня
Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М7. Такі спалахи надзвичайно шкідливі для людей. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність залишатиметься низькою.
Сонячна активність 22 березня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 44.
Як метеозалежним уникнути шкоди від магнітних бур
Вплив таких космічних явищ, як магнітні бурі, завдає непомірної шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву такої небезпеки, як серцево-судинні вади. Тому аби врятуватись від їхнього впливу на своє здоров'я та самопочуття, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:
- не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
- відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;
- частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
- не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.
А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.
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