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Загроза неминуча — прогноз магнітних бур 22 березня

22 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 22 березня — що кажуть астросиноптики
Жінка страждає від мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В п'ятницю, 22 березня, Землю накриють слабкі магнітні бурі. Земна магнітосфера знаходиться в передзбудженому стані, а за останню добу сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 березня

Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М7. Такі спалахи надзвичайно шкідливі для людей. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність залишатиметься низькою.

Сонячна активність 22 березня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 44.
Космічна загроза неминуча — прогноз магнітних бур 22 березня
Дівчина страждає від серйозного прояву мігрені через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як метеозалежним уникнути шкоди від магнітних бур

Вплив таких космічних явищ, як магнітні бурі, завдає непомірної шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву такої небезпеки, як серцево-судинні вади. Тому аби врятуватись від їхнього впливу на своє здоров'я та самопочуття, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:

  • не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;
  • частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;
  • не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
Земля

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