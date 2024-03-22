Магнітні бурі в Україні сьогодні, 22 березня — що кажуть астросиноптики

Жінка страждає від мігрені через магнітну бурю. Фото ілюстративне: freepik

В п'ятницю, 22 березня, Землю накриють слабкі магнітні бурі. Земна магнітосфера знаходиться в передзбудженому стані, а за останню добу сонячна активність була високою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 березня

Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М7. Такі спалахи надзвичайно шкідливі для людей. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним, а сонячна активність залишатиметься низькою.

Сонячна активність 22 березня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 44.

Дівчина страждає від серйозного прояву мігрені через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як метеозалежним уникнути шкоди від магнітних бур

Вплив таких космічних явищ, як магнітні бурі, завдає непомірної шкоди людському організму, утворюючи ризики прояву такої небезпеки, як серцево-судинні вади. Тому аби врятуватись від їхнього впливу на своє здоров'я та самопочуття, рекомендуємо виконувати наступні рекомендації:

не зловживайте жирним, смаженим та гострим, додайте в меню сезонні фрукти, овочі та зелень;

відмовтесь на певні дні від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю;

частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення;

не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.