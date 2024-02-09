Магнитные бури сегодня, 9 февраля

Приступ мигрени у парня из-за воздействия магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитная буря большой мощности на пятницу, 9 февраля, ожидается в течение дня. Магнитосфера земного шара находится в перевозбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 февраля

Магнитные бури в этот день значительно ударят по организму метеозависимым, из-за того, что за последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. За 24 часа на Солнце произошло 10 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М5. Именно такие вспышки очень вредны для человеческого организма.

Солнечная активность на 9 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 61.

Парень мучается от сильного воздействия магнитных бурь. Источник: freepik

Как противодействовать воздействию магнитных бурь на здоровье человека

Негативное влияние магнитных бурь несет в себе преимущественную угрозу появления инфаркта и инсульта. Противодействие такому влиянию состоит в том, чтобы в дни, предшествующие солнечным вихрям не употреблять в избыточном количестве кофе, энергетические напитки и алкоголь, а заменить большим количеством воды. Также рекомендуем проветривать помещение и больше находиться на открытом воздухе. А чтобы сохранить сон здоровым, принимайте контрастный душ и раз в неделю занимайтесь спортом для здорового тонуса тела.

Вместе с рисками инфаркта и инсульта, магнитные бури несут в себе следующие угрозы:

пульсирующая головная боль и мигрень;

повышение АД;

проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения;

общая слабость, бессонница и апатия;

раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность;

обострение хронических заболеваний;

боли в мышцах и суставах или в местах старых переломов.

Напомним, ранее на Солнце появились странные отростки после мощного взрыва, которые могут быть "плазменными петлями". Также мы сообщали, что внутри спутника Сатурна, Мимаса, похожего на "Звезду смерти" из киновселенной "Звездных войн", французские астрономы обнаружили водный мир.