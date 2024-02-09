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Загроза неминуча — прогноз магнітних бур на 9 лютого

9 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 9 лютого
Напад мігрені у хлопця через вплив магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітна буря великої потужності станом на п'ятницю, 9 лютого, очікується протягом дня. Магнітосфера земної кулі перебуває у перезбудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 лютого

Магнітні бурі цього дня значно вдарять по організму метеозалежних, через те, що протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За 24 години на Сонці сталося 10 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М5. Саме такі спалахи надзвичайно шкідливі для людського організму. 

Сонячна активність на 9 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 61.
Загроза неминуча — прогноз магнітних бур на 9 лютого
Хлопець мучається від сильного впливу магнітних бур. Джерело: freepik 

Як протидіяти впливу магнітних бур на здоров'я людини

Негативний вплив магнітних бур несе в собі переважну загрозу появи інфаркту та інсульту. Протидія такому впливу полягає в тому, аби в дні, які передують сонячним вихорам не вживати у надмірній кількості каву, енергетичні напої та алкоголь, а замінити великою кількістю води. Також рекомендуємо провітрювати приміщення та більше перебувати на свіжому повітрі. А для того, щоб зберегти сон здоровим, приймайте контрастний душ та раз на тиждень займайтеся спортом для здорового тонусу тіла.

Разом з ризиками інфаркту та інсульту, магнітні бурі несуть в собі наступні загрози:

  • пульсуючий головний біль та мігрень;
  • підвищення артеріального тиску;
  • проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення;
  • загальна слабкість, безсоння та апатія;
  • дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність;
  • загострення хронічних захворювань;
  • біль у м'язах та суглобах, чи у місцях старих переломів.

Нагадаємо, раніше на Сонці з'явилися дивні "відростки" після потужного вибуху, які можуть бути "плазмовими петлями". Також ми повідомляли, що всередині супутника Сатурна, Мімаса, який схожий на "Зірку смерті" із кіновсесвіту "Зоряних воєн", французькі астрономи виявили водний світ. 

земля
космос
Сонце
хвороба
магнітні бурі
прогноз погоди
захворювання

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