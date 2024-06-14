Погода в Украине в пятницу, 14 июня — какие области всколыхнут ливни с грозами

Люди прячутся под зонтиками от дождя. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 14 июня, будет дождливой и жаркой. Грозовые ливни всколыхнут Ровенскую, Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Одесскую и другие области, в связи с чем синоптики призывают быть осторожными из-за возможного затопления улиц. Температура воздуха будет более комфортной на западе, где ожидается +23 °C, чем на востоке — до +30 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 14 июня

"Облачно с прояснениями. Ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °C, днем +22...+27 °C, на юго-востоке — до +30 °C;

на западе, севере и Виннице ночью +10...+15 °C, днем +18...+23 °C;

в Киеве ночью +13...+15 °C, днем +21...+23 °C.

Прогноз погоды в Украине в пятницу, 14 июня. Фото: Укргидрометцентр

Также по данным Укргидрометцентра, 13-15 июня на участке Днестра Галич-Залещики ожидается повышение уровней воды, а 13-14 июня — на реках суббассейнов Прута и Сирета, что связано с длительными осадками. Отрицательные последствия не прогнозируются.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 14 июня

"Кратковременные дожди с грозами снова возобновятся и охватят большую часть нашей территории, кроме восточных областей", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температура воздуха днем будет +20...+26 °C, на западе кое-где +18...+20 °C, на востоке и юго-востоке +27...+31 °C.

Киев тоже охватят кратковременные грозовые дожди. Воздух в столице прогреется до +22...+23 °C.

"Дожди снова могут поналивать от луж до минирек, осторожно!" — предупреждает Диденко.

Погода в Европе в пятницу, 14 июня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Киев с утра среды, 12 июня, заливал сильный дождь, в результате чего в столице затопило улицы, а в некоторых районах машины буквально "плавали" на дороге. Новини.LIVE показали как это было.

Также мы сообщали, что первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий объяснил, с чем в Украине связано обмеление рек.