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Загроза підтоплення вулиць — синоптики попереджають про грозові зливи більшість областей

14 червня 2024 04:29
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у п'ятницю, 14 червня — які області сколихнуть зливи з грозами
Люди ховаються під парасольками від дощу. Фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в п'ятницю, 14 червня, буде дощовою та подекуди спекотною. Грозові зливи сколихнуть Рівненську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Одеську та інші області, у зв'язку з чим синоптики закликають бути обережними через можливе затоплення вулиць. Температура повітря буде більш комфортною на заході, де очікується до +23 °C, ніж на сході — до +30 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 14 червня

"Хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім східних та Запорізької областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °C, вдень +22...+27 °C, на південному сході — до +30 °C;
  • на заході, півночі та Вінниччині вночі +10...+15 °C, вдень +18...+23 °C;
  • у Києві вночі +13...+15 °C, вдень +21...+23 °C.
Яка буде погода в Україні 14 червня
Прогноз погоди в Україні в п'ятницю, 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Також за даними Укргідрометцентру, 13-15 червня на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підвищення рівнів води, а 13-14 червня — на річках суббасейнів Прута та Сірета, що пов'язано з довготривалими опадами. Негативні наслідки не прогнозуються.

В яких областях України можливі підтоплення 14 червня
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 червня

"Короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять більшу частину нашої території, окрім східних областей", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, температура повітря вдень становитиме +20...+26 °C, на заході подекуди +18...+20 °C, на сході та південному сході +27...+31 °C.

Київ теж охоплять короткочасні грозові дощі. Повітря в столиці прогріється до +22...+23 °C.

"Дощі знову можуть поналивати від калюж до мінірічок, обережно!" — попереджає Діденко. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 червня
Погода у Європі в п'ятницю, 14 червня. Фото: facebook.com/tala.didenko
Яку погодоу прогнозує Наталка Діденко в Україні 14 червня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Київ від ранку середи, 12 червня, заливав сильний дощ, внаслідок чого у столиці затопило вулиці, а в деяких районах автівки буквально "плавали" на дорозі. Новини.LIVE показали як це було.

Також ми повідомляли, що перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький пояснив, із чим в Україні пов'язане обміління річок.

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