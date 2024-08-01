Какими будут магнитные бури сегодня, 1 августа

Девушка страдает болью из-за воздействия магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 1 августа будут представлять слабую угрозу для людей. Они будут влиять только на метеозависимых людей, однако за последние 24 часа солнечная активность была высокой.

Об этом сообщает портал Meteoprog в четверг, 1 июля.

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Магнитные бури 1 августа

За последние сутки на Солнце произошли шесть С-вспышек и шесть М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М9,5. Такие вспышки являются средними из больших вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, спровоцировав солнечный радиоактивный шторм и незначительные сбои в работе энергосистем.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышки.

Солнечная активность на 1 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность вспышек М-класса — 75%;

Вероятность вспышек Х-класса — 25;

Количество солнечных пятен — 150.

Течение воздействия магнитной бури на организм девушки. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, недавно на скорости почти 135 тысяч километров в час комета Галлея максимально близко пролетела от Земли и теперь ее увидеть можно будет через 68 лет.

А также итальянские ученые обнаружили на Луне пещеру, глубиной 100 метров, в которой можно создать постоянную базу для проживания людей.