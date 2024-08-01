Какими будут магнитные бури сегодня, 1 августа

Угроза из космоса для чувствительных — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 1 августа будут представлять слабую угрозу для людей. Они будут влиять только на метеозависимых людей, однако за последние 24 часа солнечная активность была высокой.
Об этом сообщает портал Meteoprog в четверг, 1 июля.
Магнитные бури 1 августа
За последние сутки на Солнце произошли шесть С-вспышек и шесть М-вспышек, самой большой из которых стала вспышка М9,5. Такие вспышки являются средними из больших вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, спровоцировав солнечный радиоактивный шторм и незначительные сбои в работе энергосистем.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет колебаться от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной со средней вероятностью Х-вспышки.
Солнечная активность на 1 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%;
- Вероятность вспышек М-класса — 75%;
- Вероятность вспышек Х-класса — 25;
- Количество солнечных пятен — 150.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, недавно на скорости почти 135 тысяч километров в час комета Галлея максимально близко пролетела от Земли и теперь ее увидеть можно будет через 68 лет.
А также итальянские ученые обнаружили на Луне пещеру, глубиной 100 метров, в которой можно создать постоянную базу для проживания людей.
Читайте Новини.LIVE!