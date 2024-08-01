Якими будуть магнітні бурі сьогодні, 1 серпня

Дівчина страждає на біль через вплив магнітної бурі. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 1 серпня чинитимуть слабку загрозу для людей. Вони впливатимуть лише на метеозалежних людей, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує портал Meteoprog у четвер, 1 липня.

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Магнітні бурі 1 серпня

За останню добу на Сонці сталися шість С-спалахів та шість М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М9,5 . Такі спалахи є середніми з великих спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спровокувавши сонячний радіоактивний шторм та незначні збої у роботі енергосистем.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле коливатиметься на рівні від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалаху.

Сонячна активність на 1 серпня

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність спалахів М-класу — 75%;

Ймовірність спалахів Х-класу — 25;

Кількість сонячних плям — 150.

Перебіг впливу магнітної бурі на організм дівчини. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, нещодавно на швидкості майже 135 тисяч кілометрів за годину комета Галея максимально близько пролетіла від Землі, і тепер її побачити можна буде через 68 років.

А також італійські науковці виявили на Місяці печеру, глибиною у 100 метрів, в якій можна створити постійну базу для проживання людей.