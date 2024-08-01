Якими будуть магнітні бурі сьогодні, 1 серпня

Загроза з космосу для чутливих — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 1 серпня чинитимуть слабку загрозу для людей. Вони впливатимуть лише на метеозалежних людей, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.
Про це інформує портал Meteoprog у четвер, 1 липня.
Магнітні бурі 1 серпня
За останню добу на Сонці сталися шість С-спалахів та шість М-спалахів, найбільшим з яких став спалах М9,5 . Такі спалахи є середніми з великих спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, спровокувавши сонячний радіоактивний шторм та незначні збої у роботі енергосистем.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле коливатиметься на рівні від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з середньою ймовірністю Х-спалаху.
Сонячна активність на 1 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%;
- Ймовірність спалахів М-класу — 75%;
- Ймовірність спалахів Х-класу — 25;
- Кількість сонячних плям — 150.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7–8 годин на добу.
Нагадаємо, нещодавно на швидкості майже 135 тисяч кілометрів за годину комета Галея максимально близько пролетіла від Землі, і тепер її побачити можна буде через 68 років.
А також італійські науковці виявили на Місяці печеру, глибиною у 100 метрів, в якій можна створити постійну базу для проживання людей.
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