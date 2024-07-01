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У угрозы из космоса есть нюанс — прогноз магнитных бурь 1 июля

1 июля 2024 13:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Магнитные бури 1 июля — прогноз от Meteoprog
Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Магнитные бури 1 июля не будут угрожать здоровью людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, но существенных космических угроз не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 июля

За последние 24 часа солнечная активность была низкой, а за последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня, а солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 1 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность М-вспышек — 30%;
  • Вероятность Х-вспышек — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 59.
магнитные бури 1 июля
Течение воздействия магнитной бури на девушку. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.

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