Магнитные бури 1 июля — прогноз от Meteoprog

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 1 июля не будут угрожать здоровью людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, но существенных космических угроз не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 июля

За последние 24 часа солнечная активность была низкой, а за последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня, а солнечная активность будет низкой.

Солнечная активность на 1 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность М-вспышек — 30%;

Вероятность Х-вспышек — 5%;

Количество солнечных пятен — 59.

Течение воздействия магнитной бури на девушку. Источник: freepik

Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь

Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:

не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.