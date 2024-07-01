Магнитные бури 1 июля — прогноз от Meteoprog

У угрозы из космоса есть нюанс — прогноз магнитных бурь 1 июля
Магнитные бури 1 июля не будут угрожать здоровью людей. Земная магнитосфера находится в возбужденном состоянии, но существенных космических угроз не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 июля
За последние 24 часа солнечная активность была низкой, а за последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек С-класса, которые практически не влияют на Землю. Сегодня геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня, а солнечная активность будет низкой.
Солнечная активность на 1 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность М-вспышек — 30%;
- Вероятность Х-вспышек — 5%;
- Количество солнечных пятен — 59.
Как спастись от негативного воздействия магнитных бурь
Для того чтобы избежать влияния магнитных бурь на здоровье, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, NASA и правительство США провели пять межведомственных настольных учений Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise установили, что человечество с 72% вероятностью будет уничтожено гигантским метеоритом.
А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.
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