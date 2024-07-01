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Загроза з космосу має нюанс — прогноз магнітних бур 1 липня

1 липня 2024 13:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Магнітні бурі 1 липня — прогноз від Meteoprog
Мігрень у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Магнітні бурі 1 липня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Земна магнітосфера знаходиться у збудженому стані, але суттєвих космічних загроз не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а за останню добу на Сонці сталося шість спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 1 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність М-спалахів — 30%;
  • Ймовірність Х-спалахів — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 59.
магнітні бурі 1 липня
Перебіг впливу магнітної бурі на дівчину. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

  • не зловживати кофеїном, тютном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.

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