Магнітні бурі 1 липня — прогноз від Meteoprog

Загроза з космосу має нюанс — прогноз магнітних бур 1 липня
Магнітні бурі 1 липня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Земна магнітосфера знаходиться у збудженому стані, але суттєвих космічних загроз не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 липня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а за останню добу на Сонці сталося шість спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня, а сонячна активність буде низькою.
Сонячна активність на 1 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність М-спалахів — 30%;
- Ймовірність Х-спалахів — 5%;
- Кількість сонячних плям — 59.
Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур
Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- не зловживати кофеїном, тютном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7–8 годин на добу.
Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.
А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.
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