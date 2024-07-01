Магнітні бурі 1 липня — прогноз від Meteoprog

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 1 липня не загрожуватимуть здоров'ю людей. Земна магнітосфера знаходиться у збудженому стані, але суттєвих космічних загроз не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою, а за останню добу на Сонці сталося шість спалахів С-класу, які практично не впливають на Землю. Сьогодні геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня, а сонячна активність буде низькою.

Сонячна активність на 1 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність М-спалахів — 30%;

Ймовірність Х-спалахів — 5%;

Кількість сонячних плям — 59.

Перебіг впливу магнітної бурі на дівчину. Джерело: freepik

Як врятуватись від негативного впливу магнітних бур

Для того, аби уникнути впливу магнітних бур на здоров'я, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

не зловживати кофеїном, тютном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7–8 годин на добу.

Нагадаємо, NASA та уряд США провели п’ять міжвідомчих настільних навчань Planetary Defense Interagency Tabletop Exercise встановили, що людство з 72% ймовірністю буде знищено гігантським метеоритом.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.