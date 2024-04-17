Магнитные бури в Украине сегодня, 17 апреля — прогноз астросиноптиков

Мигрень у девушки. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури 17 апреля снова будут угрожать людям. Земная магнитосфера войдет в возбужденное состояние, в течение последних 24 часов солнечная активность была очень высокой.

Об этом информирует Meteoprog .

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Магнитные бури 17 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса М4, влияющих на Землю. Ожидается, что в среду, 17 апреля, геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной.

Солнечная активность 17 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышек М-класса — 60%

вероятность вспышек Х-класса — 5%

количество солнечных пятен — 50

Головные боли у девушки. Источник: freepik

Как уберечь свое здоровье от воздействия магнитных бурь

Негативное влияние магнитных бурь может нанести значительный вред человеческому здоровью. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:

Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.

Чаще бывайте на улице и регулярно проветривайте помещение.

Избегайте интенсивных физических упражнений, но не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, предпочитая воду, травяной чай и домашние компоты.

Принимайте перед сном контрастный душ для ускорения засыпания и улучшения ночного отдыха.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.