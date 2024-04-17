Магнитные бури в Украине сегодня, 17 апреля — прогноз астросиноптиков

Угроза из космоса возвращается — прогноз магнитных бурь 17 апреля
Магнитные бури 17 апреля снова будут угрожать людям. Земная магнитосфера войдет в возбужденное состояние, в течение последних 24 часов солнечная активность была очень высокой.
Об этом информирует Meteoprog .
Магнитные бури 17 апреля
За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса М4, влияющих на Землю. Ожидается, что в среду, 17 апреля, геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет умеренной.
Солнечная активность 17 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышек М-класса — 60%
- вероятность вспышек Х-класса — 5%
- количество солнечных пятен — 50
Как уберечь свое здоровье от воздействия магнитных бурь
Негативное влияние магнитных бурь может нанести значительный вред человеческому здоровью. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Чаще бывайте на улице и регулярно проветривайте помещение.
- Избегайте интенсивных физических упражнений, но не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, предпочитая воду, травяной чай и домашние компоты.
- Принимайте перед сном контрастный душ для ускорения засыпания и улучшения ночного отдыха.
Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.
В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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