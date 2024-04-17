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Загроза з космосу повертається — прогноз магнітних бур 17 квітня

17 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 17 квітня — прогноз астросиноптиків
Мігрень у дівчини. Фото ілюстративне: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 17 квітня знову будуть загрожувати людям. Земна магнітосфера увійде до збудженого стану, водночас протягом останніх 24 годин сонячна активність була дуже високою.

Про це інформує Meteoprog

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Магнітні бурі 17 квітня

За останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу М4, які впливають на Землю. Очікується, що в середу, 17 квітня, геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде помірною.

Сонячна активність 17 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалахів М-класу — 60%
  • ймовірність спалахів Х-класу — 5%
  • кількість сонячних плям — 50
Загроза з космосу повертається — прогноз магнітних бур 17 квітня
Головний біль у дівчини. Джерело: freepik

Як вберегти своє здоров'я від впливу магнітних бур

Негативний вплив магнітних бур може завдати значної шкоди людському здоров'ю. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Частіше бувайте на вулиці, та регулярно провітрюйте приміщення.
  • Уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками.
  • Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, віддавши перевагу воді, трав'яному чаю та домашнім компотам.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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