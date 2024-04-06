Магнитные бури в Украине сегодня, 6 апреля — прогноз астросиноптиков

Угроза из космоса сохраняется — прогноз магнитных бурь 6 апреля
Магнитные бури 6 апреля будут представлять угрозу людям. Магнитосфера Земли находится в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была очень низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 6 апреля
За последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки, которые не влияют на Землю. Ожидается, что в субботу, 6 апреля, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.
Солнечная активность 6 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- количество солнечных пятен — 9
Профилактика воздействия магнитных бурь на организм
Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, если влияние произошло, и обеспечить организм невосприимчивостью к таким угрозам от Солнца.
Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:
- снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
- больше находитесь на свежем воздухе;
- не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
- подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
- пейте больше травяного чая;
- снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.
Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.
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