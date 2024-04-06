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Угроза из космоса сохраняется — прогноз магнитных бурь 6 апреля

6 апреля 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 6 апреля — прогноз астросиноптиков
Девушка страдает головной болью. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 6 апреля будут представлять угрозу людям. Магнитосфера Земли находится в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была очень низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки, которые не влияют на Землю. Ожидается, что в субботу, 6 апреля, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность 6 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • количество солнечных пятен — 9
Угроза из космоса сохраняется — прогноз магнитных бурь 6 апреля - фото 1
Приступ мигрени у девушки. Источник: freepik

Профилактика воздействия магнитных бурь на организм

Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, если влияние произошло, и обеспечить организм невосприимчивостью к таким угрозам от Солнца.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:

  • снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;
  • больше находитесь на свежем воздухе;
  • не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;
  • подготовьте необходимый запас лекарственных средств;
  • пейте больше травяного чая;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.

 

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