Магнитные бури в Украине сегодня, 6 апреля — прогноз астросиноптиков

Девушка страдает головной болью. Фото: freepik

Магнитные бури 6 апреля будут представлять угрозу людям. Магнитосфера Земли находится в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была очень низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 6 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 4 вспышки, которые не влияют на Землю. Ожидается, что в субботу, 6 апреля, геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек С-класса.

Солнечная активность 6 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

количество солнечных пятен — 9

Приступ мигрени у девушки. Источник: freepik

Профилактика воздействия магнитных бурь на организм

Негативное влияние магнитных бурь на организм может привести к развитию таких болезней, как инфаркт, инсульт или даже расстройства ВГСД (вегетососудистой дистонии). Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, если влияние произошло, и обеспечить организм невосприимчивостью к таким угрозам от Солнца.

Как избежать угрозы здоровью от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарственных средств;

пейте больше травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее обломок космического мусора упал на двухэтажное здание жителя штата Флорида в США, пробив крышу и пол. Теперь эксперты из NASA проводят расследование по установлению происхождения этого предмета.

Также мы писали, что на Луне обнаружили подземный мир, где могут поселиться люди.