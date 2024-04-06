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Загроза з космосу зберігається — прогноз магнітних бур 6 квітня

6 квітня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 6 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина страждає на головний біль. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 6 квітня чинитимуть загрозу людям. Магнітосфера Землі перебуває в легкому перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була дуже низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 квітня 

За останню добу на Сонці сталося 4 спалахи, які не впливають на Землю. Очікується, що в суботу, 6 квітня, геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде дуже низькою з імовірністю спалахів С-класу.

Сонячна активність 6 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • кількість сонячних плям — 9
Загроза з космосу зберігається — прогноз магнітних бур 6 квітня
Напад мігрені у дівчини. Джерело: freepik

Профілактика впливу магнітних бур на організм

Негативний плив магнітних бур на організм може призвести до розвитку таких хвороб, як інфаркт, інсульт чи навіть розлади ВГСД (вегетосудинної дистонії). Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити перебіг цих явищ, якщо вплив таки відбувся, або забезпечити організм невразливістю до таких загроз від Сонця.

Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур:

  • знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
  • більше перебувайте на свіжому повітрі;
  • не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;
  • підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
  • пийте більше трав'яного чаю;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше уламок космічного сміття впав на двоповерховий будинок жителя штату Флорида в США, пробивши дах та підлогу. Тепер експерти з NASA проводять розслідування для встановлення походження цього предмета.

Також ми писали, що на Місяці знайшли підземний світ, де можуть оселитися люди. 

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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