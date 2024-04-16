Магнитные бури сегодня, 16 апреля — прогноз астросиноптиков

Угроза из космоса уменьшится — прогноз магнитных бурь 16 апреля
Магнитные бури 16 апреля снизят свое вредоносное влияние на человеческие организмы. Магнитосфера земного шара будет стабилизироваться до спокойного уровня, а за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 16 апреля
За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М4 с умеренным влиянием на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет находиться в состоянии незначительного геомагнитного шторма, в то же время солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 16 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%.
- количество солнечных пятен — 77.
Как защитить организм от воздействия магнитных бурь
Негативное влияние магнитных бурь может значительно навредить человеческому здоровью. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:
- Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
- Чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение.
- Не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай.
- Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.
Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.
В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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