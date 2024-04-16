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Угроза из космоса уменьшится — прогноз магнитных бурь 16 апреля

16 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 16 апреля — прогноз астросиноптиков
Сильный приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 16 апреля снизят свое вредоносное влияние на человеческие организмы. Магнитосфера земного шара будет стабилизироваться до спокойного уровня, а за последние 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 16 апреля

За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М4 с умеренным влиянием на Землю. Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет находиться в состоянии незначительного геомагнитного шторма, в то же время солнечная активность будет низкой с малой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%.
  • количество солнечных пятен — 77.
Угроза из космоса уменьшится - прогноз магнитных бурь 16 апреля
Раздражительность и головная боль у парня из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защитить организм от воздействия магнитных бурь

Негативное влияние магнитных бурь может значительно навредить человеческому здоровью. Поэтому во избежание расстройств организма из-за их вредного воздействия рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • Сбалансируйте употребление жирного, жареного и острого, добавив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • Чаще гуляйте по улице и проветривайте помещение.
  • Не пренебрегайте легкими физическими активностями или прогулками, но не перенапрягайтесь.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая воду и травяной чай.
  • Принимайте контрастный душ перед сном для улучшения ночного отдыха.

Напомним, ранее компания SpaceX запустила вторую в этом году миссию для Космических сил США USSF-62, которая отправит на низкую околоземную орбиту спутник WSF-M.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.

космос
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