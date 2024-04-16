Магнітні бурі сьогодні, 16 квітня — прогноз астросиноптиків

Загроза з космосу зменшиться — прогноз магнітних бур 16 квітня
Магнітні бурі 16 квітня зменшать свій загрозливий вплив на людські організми. Магнітосфера земної кулі стабілізуватиметься до спокійного рівня, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 16 квітня
За останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу М4, з помірним впливом на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані незначного геомагнітного шторму, водночас сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 16 квітня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- кількість сонячних плям — 77.
Як захистити організм від впливу магнітних бур
Негативний вплив магнітних бур може значно нашкодити людському здоров'ю. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:
- Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
- Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.
- Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
- Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.
- Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.
Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.
Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.
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