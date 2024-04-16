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Загроза з космосу зменшиться — прогноз магнітних бур 16 квітня

16 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 16 квітня — прогноз астросиноптиків
Сильний напад мігрені у дівчини через магнітну бурю. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 16 квітня зменшать свій загрозливий вплив на людські організми. Магнітосфера земної кулі стабілізуватиметься до спокійного рівня, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 квітня

За останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу М4, з помірним впливом на Землю. Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перебуватиме в стані незначного геомагнітного шторму, водночас сонячна активність буде низькою з малою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 16 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • кількість сонячних плям — 77.
Загроза з космосу зменшиться — прогноз магнітних бур 16 квітня
Дратівливість та головний біль у хлопця через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захистити організм від впливу магнітних бур

Негативний вплив магнітних бур може значно нашкодити людському здоров'ю. Тому аби уникнути розладів організму через їхній шкідливий вплив, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

  • Збалансуйте вживання жирного, смаженого та гострого, додавши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.
  • Частіше гуляйте на вулиці та провітрюйте приміщення.
  • Не нехтуйте легкими фізичними активностями чи прогулянками, але не перенапружуйтесь.
  • Відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, віддавши перевагу воді та трав'яному чаю.
  • Приймайте контрастний душ перед сном для покращення нічного відпочинку.

Нагадаємо, раніше компанія SpaceX запустила другу у цьому році місію для Космічних сил США USSF-62, яка відправить на низьку навколоземну орбіту супутник WSF-M.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
прогноз погоди

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