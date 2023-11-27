Заметы до 4 м — Ким рассказал, как Николаевская область противостоит снежной буре

Снегочистная техника работает над уборкой снега. Фото: slovoidilo.ua

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ликвидации последствий бурления стихии в области. Намело заметы до 4 м, к работе привлечена тяжелая техника.

Об этом Виталий Ким сообщил в Telegram.

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"Все на дежурстве. Пробиваемся к последним, что застряли из-за непогоды (есть переметы до 4 метров)! Работает тяжелая техника. Военных не привлекаем (в них своей работы много)", — говорится в сообщении.

Также Ким поблагодарил фермеров и бизнес, которые предоставили технику для работы.

"Благодарю наших фермеров и бизнес за технику для помощи… именно поэтому нас нельзя победить!!! Сейчас работаем еще", — отметил глава Николаевской ОВА.

Он подчеркнул, что сведение по погодной ситуации в области обнародует утром около 09:00.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима

Позже Ким уточнил, что происходит разминирование на временно оккупированной территории Херсонской области и на побережье Крыма. Помогает нам в этом Черное море.

"В настоящее время идет разминирование Черным морем побережья оккупированного Крыма и части Херсонской области", — добавил начальник ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима

Напомним, что в Одесской области тоже не прекращают борьбу со стихией. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в регионе.