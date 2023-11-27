Замети до 4 м — Кім розповів, як Миколаївщина протистоїть сніжній бурі

Снігочисна техніка працює над прибиранням снігу. Фото: slovoidilo.ua

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ліквідацію наслідків вирування стихії в області. Намело замети до 4 м, до роботи залучено важку техніку.

Про це Віталій Кім повідомив у Telegram.

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"Всі на чергуванні. Пробиваємось до останніх, що застрягли через непогоду (є перемети до 4 метрів)! Працює важка техніка. Військових не залучаємо (в них своєї роботи багато)", — йдеться в повідомленні.

Також Кім подякував фермерам та бізнесу, що надали техніку для роботи.

"Дякую нашим фермерам і бізнесу за техніку для допомоги… саме тому нас не можна перемогти!!! Поки працюємо ще", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Він наголосив, що зведення щодо погодної ситуації в області оприлюднить зранку близько 09:00.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Пізніше Кім уточнив, що також відбувається розмінування на тимчасово окупованій території Херсонської області та на узбережжі Криму. Допомагає нам у цьому Чорне море.

"В цей час йде розмінування Чорним морем узбережжя окупованого Криму та частини Херсонської області", — додав начальник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Нагадаємо, що в Одеській області теж не припиняють боротьби зі стихією. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в регіоні.