Погода в Украине в среду, 8 мая, где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди

Люди прячутся от дождя под зонтиком. Фото иллюстративное: 123RF

Погода в Украине в среду, 8 мая, теплом не порадует. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и заморозки ночью. Осадки ожидаются в Карпатах, Закарпатье, Кировоградской, Днепропетровской области, а также на юге и востоке нашей страны. Днем — переменная облачность. В большинстве регионов температура воздуха будет +13...+18°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 мая

В северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности почвы прогнозируют заморозки. Днем на западе Украины столбик термометра максимально покажет +17°C. В Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях +17...+19°C. На севере и востоке прохладнее, +14...+16°C.

В Киевской области — переменная облачность без осадков, ночью на поверхности грунта заморозки, днем +13...+18°C. В Киеве — до +16°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

По данным Укргидрометцентра, 8-10 мая в Украине, за исключением большинства северных, Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине сегодня, 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 8 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 8 мая температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +13...+18°C, на крайнем юге и Закарпатье — местами +20...+22°C.

"Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с нашей территории, поэтому дожди на юге и востоке задержатся лишь в ближайшую ночь, а днем 8-го мая и в течение 9-го мая будет преобладать повсюду сухая погода", — сообщает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 8 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в Киеве 8-10 мая будет преобладать чрезвычайный уровень опасности. Из-за погодных условий существует повышенная угроза пожаров.

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