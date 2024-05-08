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Заморозки і грози вночі, а вдень погода здивує

8 травня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 8 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі
Люди ховаються від дощу під парасолею. Фото ілюстративне: 123RF
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 8 травня, теплом не потішить. Синоптики прогнозують дощі, грози і навіть заморозки вночі. Опади очікуються в Карпатах, на Закарпатті, у Кіровоградській, Дніпропетровській області, а також на півдні та на сході нашої країни. Вдень — мінлива хмарність. У більшості регіонів температура повітря буде  +13...+18°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 травня

У північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні грунту прогнозують заморозки. Вдень на заході України стовпчик термометра максимально покаже +17°C. У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях +17...+19°C. На півночі та сході — прохолодніше, +14...+16°C. 

На Київщині — мінлива хмарність без опадів, вночі — на поверхні ґрунту заморозки, вдень +13...+18°C. У Києві — до +16°C. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 8 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

За даними Укргідрометцентру, 8-10 травня в Україні, за винятком більшості північних, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Одеської та Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки від Укргідрометцентру на 8 травня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 8 травня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +13...+18°C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22°C.

"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода", — повідомляє народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 8 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 8 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у Києві протягом 8-10 травня буде переважати надзвичайний рівень небезпеки. Через погодні умови існує підвищена загроза виникнення пожеж.

Також ми писали, що 24 квітня в Україні пройшли кольорові дощі

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