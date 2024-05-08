Погода в Україні в середу, 8 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі

Заморозки і грози вночі, а вдень погода здивує
Погода в Україні у середу, 8 травня, теплом не потішить. Синоптики прогнозують дощі, грози і навіть заморозки вночі. Опади очікуються в Карпатах, на Закарпатті, у Кіровоградській, Дніпропетровській області, а також на півдні та на сході нашої країни. Вдень — мінлива хмарність. У більшості регіонів температура повітря буде +13...+18°C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 8 травня
У північних, більшості західних та Вінницькій областях на поверхні грунту прогнозують заморозки. Вдень на заході України стовпчик термометра максимально покаже +17°C. У Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях +17...+19°C. На півночі та сході — прохолодніше, +14...+16°C.
На Київщині — мінлива хмарність без опадів, вночі — на поверхні ґрунту заморозки, вдень +13...+18°C. У Києві — до +16°C.
Попередження від синоптиків
За даними Укргідрометцентру, 8-10 травня в Україні, за винятком більшості північних, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Одеської та Миколаївської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 8 травня
За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 8 травня температура повітря в Україні коливатиметься в межах +13...+18°C, на крайньому півдні та на Закарпатті — місцями +20...+22°C.
"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода", — повідомляє народний синоптик.
Нагадаємо, у Києві протягом 8-10 травня буде переважати надзвичайний рівень небезпеки. Через погодні умови існує підвищена загроза виникнення пожеж.
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