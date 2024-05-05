Погода в Украине в воскресенье, 5 мая – где синоптики обещают заморозки, грозы, дожди, солнечную погоду

Девушка пьет горячий чай и смотрит на природу. Фото иллюстративное: focus.pl

Погода в Украине в воскресенье, 5 мая, будет преимущественно теплой. Но в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Сумской областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Жарче всего в этот день будет в западных регионах — до +24°C. А прохладнее всего, до +19°C, на востоке Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 мая

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях столбик термометра покажет в среднем +18...+20°C.

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков, днем +15...+20°C. В Киеве — достаточно тепло, температура воздуха днем до +19°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

Укргидрометцентр предупреждает всех жителей нашей страны о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который будет действовать 4-6 мая.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине сегодня, 5 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 5 мая в Украине возможны заморозки — на востоке и северо-востоке нашей страны.

"На Пасху — местами дожди, вероятно, на западе и севере Украины, на остальной территории — без осадков. В Пасхальную ночь — везде сухо и холодновато, +4...+8°C, а на востоке +2...+5°C . Одевайтесь теплее", — рассказывает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 5 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, 4 мая в Одессе объявляли штормовое предупреждение. Городские власти попросили одесситов не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Также мы писали, что 24 апреля в Украине прошли цветные дожди.