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Заморозки і сонце сьогодні — неочікуваний прогноз синоптиків

5 травня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в неділю, 5 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі, сонячну погоду
Дівчина п'є гарячий чай і дивиться на природу. Фото ілюстративне: focus.pl
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде переважно теплою. Але у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Сумській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.  Найспекотніше цього дня буде у західних регіонах — до +24°C. А найпрохолодніше, до +19°C, на сході України. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській областях стовпчик термометра покаже в середньому +18...+20°C. 

На Київщині — мінлива хмарність без опадів, вдень +15...+20°C. У Києві — досить тепло, температура повітря вдень до +19°C. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 5 травня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

Укргідрометцентр попереджає всіх жителів нашої країни про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який діятиме впродовж 4-6 травня. 

Карта пожежної небезпеки від Укргідрометцентру на 5 травня
Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні можливі заморозки — на сході та північному сході нашої країни.

"На Великдень місцями дощі, ймовірні на заході та півночі України, на решті території — без опадів. У Великодню ніч скрізь сухо та холоднувато, +4...+8°C, а на сході +2...+5°C. Одягайтеся тепліше. Але протягом дня 5-го травня +18...+24°C", — розповідає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 травня
Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 5 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 4 травня в Одесі оголошували штормове попередження. Міська влада закликала одеситів не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

Також ми писали, що 24 квітня в Україні пройшли кольорові дощі

Укргідрометцентр
Наталка Діденко
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