Погода в Україні в неділю, 5 травня — де синоптики обіцяють заморозки, грози, дощі, сонячну погоду

Дівчина п'є гарячий чай і дивиться на природу. Фото ілюстративне: focus.pl

Погода в Україні у неділю, 5 травня, буде переважно теплою. Але у Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Сумській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Найспекотніше цього дня буде у західних регіонах — до +24°C. А найпрохолодніше, до +19°C, на сході України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 травня

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській областях стовпчик термометра покаже в середньому +18...+20°C.

На Київщині — мінлива хмарність без опадів, вдень +15...+20°C. У Києві — досить тепло, температура повітря вдень до +19°C. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

Укргідрометцентр попереджає всіх жителів нашої країни про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який діятиме впродовж 4-6 травня.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні сьогодні, 5 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні можливі заморозки — на сході та північному сході нашої країни.

"На Великдень місцями дощі, ймовірні на заході та півночі України, на решті території — без опадів. У Великодню ніч скрізь сухо та холоднувато, +4...+8°C, а на сході +2...+5°C. Одягайтеся тепліше. Але протягом дня 5-го травня +18...+24°C", — розповідає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 5 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, 4 травня в Одесі оголошували штормове попередження. Міська влада закликала одеситів не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.

Також ми писали, що 24 квітня в Україні пройшли кольорові дощі.