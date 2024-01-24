Погода в Украине сегодня, 24 января, - прогноз от синоптиков - где выпадет снег

Люди идут по дороге зимой. Фото: РБК-Украина.

Сегодня, 24 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Температура в течение суток составит -2...+3 °С. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 января

"Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях умеренный мокрый снег и дождь, на Закарпатье значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с с", — говорится в сообщении.

Что касается температуры, то ночью на Левобережье -6...-1 °С, в восточных областях и в Карпатах до -10 °С.

Днем в Прикарпатье, Одесчине и Крыму синоптики прогнозируют +1...+6 °С.

Карта погоды 24 января. Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 января

В столичном регионе сегодня также облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой мокрый снег, а днем без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем составит -2...+3 °С.

В Киеве ночью ожидается около 0°С, днем +1...+3 °С.

Между тем, в Укргидрометцентре предостерегают, что 24 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, а в Закарпатье сильный мокрый снег и дождь.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Предупреждение о непогоде 24 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 24 января в течение дня будет преобладать относительно теплая погода с температурой воздуха +1...+5 °C. Только в восточных областях и Сумской области будет прохладно -3...0 °C.