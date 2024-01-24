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Засипле снігом пів України — синоптики розповіли про погоду на сьогодні

24 січня 2024 06:35
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 24 січня, - прогноз від синоптиків - де випаде сніг
Люди йдуть дорогою взимку. Фото: РБК-Україна.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 24 січня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Вночі у північних та більшості центральних областей синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг. Температура протягом доби становитиме -2...+3 °С. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 січня

"Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. На решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Щодо температури, то вночі на Лівобережжі -6...-1 °С, у східних областях та в Карпатах до -10 °С.

Вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму синоптики прогнозують +1...+6 °С.

Карта погоди 24 січня. Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 січня

У столичному регіоні сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий мокрий сніг, а вдень без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С.

У Києві вночі очікується близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Тим часом в Укргідрометцентрі застерігають, що 24 січня вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, а на Закарпатті значний мокрий сніг та дощ.

Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про негоду 24 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні 24 січня протягом дня переважатиме відносно тепла погода з температурою повітря +1...+5°C. Тільки в східних областях та на Сумщині буде прохолодно -3...0 °C.

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