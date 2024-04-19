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Затишье перед новой угрозой — прогноз магнитных бурь 19 апреля

19 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в пятницу, 19 апреля - прогноз астросиноптиков
Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 19 апреля не будут представлять угрозы человеческому организму. Несмотря на это, магнитосфера земного шара будет находиться в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 19 апреля

Однако, несмотря на это, сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 19 апреля

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • вероятность вспышки М-класса — 65%
  • вероятность вспышки Х-класса — 15%
  • количество солнечных пятен — 79
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Мигрень у мужчины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Подготовившись к надвиганию магнитных бурь, можно контролировать факторы проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, предшествующих этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуем:

  • заранее не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
  • употреблять большое количество воды;
  • проветривать помещение и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
  • пить травяной чай;
  • принимать контрастный душ для облегчения сна.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни .

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.

космос
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магнитные бури
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