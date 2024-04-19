Магнитные бури в Украине в пятницу, 19 апреля - прогноз астросиноптиков

Девушка страдает от воздействия магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

Магнитные бури 19 апреля не будут представлять угрозы человеческому организму. Несмотря на это, магнитосфера земного шара будет находиться в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.

Об этом информирует Meteoprog.

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Однако, несмотря на это, сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 19 апреля

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки М-класса — 65%

вероятность вспышки Х-класса — 15%

количество солнечных пятен — 79

Мигрень у мужчины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Подготовившись к надвиганию магнитных бурь, можно контролировать факторы проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, предшествующих этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуем:

заранее не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;

употреблять большое количество воды;

проветривать помещение и как можно дольше находиться на свежем воздухе;

пить травяной чай;

принимать контрастный душ для облегчения сна.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни .

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.