Магнитные бури в Украине в пятницу, 19 апреля - прогноз астросиноптиков

Затишье перед новой угрозой — прогноз магнитных бурь 19 апреля
Магнитные бури 19 апреля не будут представлять угрозы человеческому организму. Несмотря на это, магнитосфера земного шара будет находиться в легком перевозбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность была низкой.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 19 апреля
Однако, несмотря на это, сегодня геомагнитное поле будет нестабильным. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 19 апреля
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- вероятность вспышки М-класса — 65%
- вероятность вспышки Х-класса — 15%
- количество солнечных пятен — 79
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Подготовившись к надвиганию магнитных бурь, можно контролировать факторы проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, предшествующих этим типам солнечных явлений.
Для того чтобы избавиться от негативных последствий, рекомендуем:
- заранее не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
- употреблять большое количество воды;
- проветривать помещение и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
- пить травяной чай;
- принимать контрастный душ для облегчения сна.
Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни .
В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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