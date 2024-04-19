Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 19 квітня — прогноз астросиноптиків

Дівчина потерпає від впливу магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik

Магнітні бурі 19 квітня не чинитимуть загрози людському організму. Попри це, магнітосфера земної кулі перебуватиме в легкому перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Однак не дивлячись на це, сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 19 квітня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

ймовірність спалаху М-класу — 65%

ймовірність спалаху Х-класу — 15%

кількість сонячних плям — 79.

Мігрень у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Підготувавшись до насування магнітних бур, можна контролювати фактори прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, рекомендуємо:

заздалегідь не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;

вживати велику кількість води;

провітрювати приміщення та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;

пити трав'яний чай;

приймати контрастний душ для полегшення сну.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.