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Затишшя перед новою загрозою — прогноз магнітних бур 19 квітня

19 квітня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні у п'ятницю, 19 квітня — прогноз астросиноптиків
Дівчина потерпає від впливу магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі 19 квітня не чинитимуть загрози людському організму. Попри це, магнітосфера земної кулі перебуватиме в легкому перезбудженому стані, а протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькою.

Про це інформує Meteoprog.

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Однак не дивлячись на це, сьогодні геомагнітне поле буде нестабільним. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 19 квітня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • ймовірність спалаху М-класу — 65%
  • ймовірність спалаху Х-класу — 15%
  • кількість сонячних плям — 79.
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Мігрень у чоловіка через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Підготувавшись до насування магнітних бур, можна  контролювати фактори прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, рекомендуємо:

  • заздалегідь не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;
  • вживати велику кількість води;
  • провітрювати приміщення та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;
  • пити трав'яний чай;
  • приймати контрастний душ для полегшення сну. 

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню. 

космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль
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