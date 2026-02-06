Видео
Главная Погода Завтра почти вся Украина окажется в эпицентре новой непогоды

Завтра почти вся Украина окажется в эпицентре новой непогоды

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:42
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля — синоптики предупредили о новой непогоде
Сильный снег. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Не успели украинцы оправиться от лютых морозов, как на замену идет новая непогода. В субботу, 7 февраля, в ряде регионов объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 7 февраля

Как отмечают в Укргидрометцентре, в субботу в Украине будет облачная погода. На севере ожидается снег, ночью -3...-8 °С, днем -1...-6 °С. На юге — дождь. Температура ночью будет -2...+3 °С, днем +1...+6 °С.

На остальной территории Украины будет снег и дождь. В центральных и восточных областях ожидается гололед. Синоптики прогнозируют -4...+1 °С. На Закарпатье днем будет +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля. Фото: Facebook/Укргидрометцентр

Несмотря на то, что морозы спадут, в центральных и восточных областях объявлен первый уровень опасности, желтый. Причина — гололедица и сильный туман. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта и работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Предупреждение об опасных погодных условиях. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 7 февраля от синоптика Диденко

По словам Наталки Диденко, в субботу в Украине не будет сильных морозов. Ночью ожидается -3...-8 °С. Днем синоптик прогнозирует 0...-4 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Прогноз погоды в Украине на 7 февраля от Диденко. Фото: скриншот

Периодически будут выпадать осадки. Поэтому лед на дорогах и тротуарах будет подтаивать, превращаясь в настоящую кашу. Это может вызвать опасность на дороге. Кроме того, в Украине ожидается сильный туман, видимость снизит до 300-500 метров и ниже.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Харькове 7 февраля. Синоптики не порадовали прогнозом.

Также мы рассказывали о том, какой погоды в субботу ждать киевлянам. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
