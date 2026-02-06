Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Завтра майже вся Україна опиниться в епіцентрі нової негоди

Завтра майже вся Україна опиниться в епіцентрі нової негоди

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:42
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого — синоптики попередили про нову негоду
Сильний сніг. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Не встигли українці оговтатися від лютих морозів, як на заміну йде нова негода. В суботу, 7 лютого, у низці регіонів оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, в суботу в Україні буде хмарна погода. На півночі очікується сніг, вночі -3...-8 °С, вдень -1...-6 °С. На півдні — дощ. Температура вночі буде -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С.

На решті території України буде сніг та дощ. У центральних та східних областях очікується ожеледь. Синоптики прогнозують -4...+1 °С. На Закарпатті вдень буде +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Попри те, що морози спадуть, у центральних та східних областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Причина — ожеледиця та сильний туман. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Попередження про небезпечні погодні умови. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого від синоптика Діденко

За словами Наталки Діденко, в суботу в Україні не буде сильних морозів. Вночі очікується -3...-8 °С. Вдень синоптик прогнозує 0...-4 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого від Діденко. Фото: скриншот

Періодично випадатимуть опади. Відтак лід на дорогах та тротуарах підтаватиме, перетворюючись на справжню кашу. Це може спричини небезпеку на дорозі. Крім того, в Україні очікується сильний туман, видимість знизить до 300-500 метрів і нижче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода у Харкові 7 лютого. Синоптики не порадували прогнозом.

Також ми розповідали про те, на яку погоду в суботу чекати киянам. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації