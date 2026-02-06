Прогноз погоди в Україні на 7 лютого — синоптики попередили про нову негоду

Завтра майже вся Україна опиниться в епіцентрі нової негоди
Не встигли українці оговтатися від лютих морозів, як на заміну йде нова негода. В суботу, 7 лютого, у низці регіонів оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 лютого
Як зазначають в Укргідрометцентрі, в суботу в Україні буде хмарна погода. На півночі очікується сніг, вночі -3...-8 °С, вдень -1...-6 °С. На півдні — дощ. Температура вночі буде -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С.
На решті території України буде сніг та дощ. У центральних та східних областях очікується ожеледь. Синоптики прогнозують -4...+1 °С. На Закарпатті вдень буде +3...+8 °С.
Попри те, що морози спадуть, у центральних та східних областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Причина — ожеледиця та сильний туман. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Прогноз погоди в Україні на 7 лютого від синоптика Діденко
За словами Наталки Діденко, в суботу в Україні не буде сильних морозів. Вночі очікується -3...-8 °С. Вдень синоптик прогнозує 0...-4 °С.
Періодично випадатимуть опади. Відтак лід на дорогах та тротуарах підтаватиме, перетворюючись на справжню кашу. Це може спричини небезпеку на дорозі. Крім того, в Україні очікується сильний туман, видимість знизить до 300-500 метрів і нижче.
