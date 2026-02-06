Прогноз погоди в Україні на 7 лютого — синоптики попередили про нову негоду

Сильний сніг. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Не встигли українці оговтатися від лютих морозів, як на заміну йде нова негода. В суботу, 7 лютого, у низці регіонів оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 7 лютого

Як зазначають в Укргідрометцентрі, в суботу в Україні буде хмарна погода. На півночі очікується сніг, вночі -3...-8 °С, вдень -1...-6 °С. На півдні — дощ. Температура вночі буде -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С.

На решті території України буде сніг та дощ. У центральних та східних областях очікується ожеледь. Синоптики прогнозують -4...+1 °С. На Закарпатті вдень буде +3...+8 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого. Фото: Facebook/Укргідрометцентр

Попри те, що морози спадуть, у центральних та східних областях оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Причина — ожеледиця та сильний туман. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту та роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Попередження про небезпечні погодні умови. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого від синоптика Діденко

За словами Наталки Діденко, в суботу в Україні не буде сильних морозів. Вночі очікується -3...-8 °С. Вдень синоптик прогнозує 0...-4 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого від Діденко. Фото: скриншот

Періодично випадатимуть опади. Відтак лід на дорогах та тротуарах підтаватиме, перетворюючись на справжню кашу. Це може спричини небезпеку на дорозі. Крім того, в Україні очікується сильний туман, видимість знизить до 300-500 метрів і нижче.

