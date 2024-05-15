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Здоровье метеозависимых под угрозой — прогноз магнитных бурь на 15 мая

15 мая 2024 04:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине в среду 15 мая — прогноз астросиноптиков
Приступ мигрени у девушки из-за магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури 15 мая продолжат сохранять свою угрозу здоровью людей. Земная магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а за последние 24 часа солнечная активность имела очень высокий уровень.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 15 мая

За последние сутки на Солнце произошло 13 вспышек класса M6, которые оказывают мощное влияние на Землю. Ожидается, что сегодня прогнозируется незначительный геомагнитный шторм. Солнечная активность будет низкой с большой вероятностью вспышек M-класса и малой вероятностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 15 мая

  • вероятность малого геомагнитного шторма - 30%
  • вероятность большого геомагнитного шторма - 15%
  • вероятность вспышек М-класса - 40%
  • вероятность вспышек Х-класса – 10%
  • количество солнечных пятен - 77.
магнитные бури 15 мая
Приступ вегето-сосудистой дистонии у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как спастись от воздействия магнитных бурь

Угроза влияния магнитных бурь на организм человека может значительно навредить самочувствию. Поэтому, чтобы лучше чувствовать себя в период таких явлений, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:

  • минимизировать курение, употребление кофеина и алкоголя;
  • соблюдать режим дня;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, больше отдыхать;
  • спать не менее 7–8 часов в сутки.

Напомним, ранее в NASA предупредили, что к Земле приближается гигантский астероид 2015 года KJ19.

Также агентство показало снимки из космической обсерватории, на которых изображено огромное солнечное пятно AR3664 — в 15 раз больше Земли и продолжающее увеличиваться.

космос
Солнце
здоровье
магнитные бури
головная боль
Земля

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